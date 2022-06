Quotidiani sportivi, le prime pagine: Lukaku-Inter, Pogba-Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Il centravanti belga, classe 1993, torna in nerazzurro in prestito secco per una stagione. Al Chelsea vanno 8 milioni di euro più 3 di bonus. 'Big Rom' si è ridotto lo stipendio per tornare a giocare nell'Inter di Simone Inzaghi. Il quale, ieri, ha rinnovato fino al 30 giugno 2024. Stand-by per Paulo Dybala. Anche il Milan si muove sul calciomercato estivo. Qualora saltasse Renato Sanches, il Diavolo andrebbe su Hamed Junior Traoré del Sassuolo. La Juventus di Massimiliano Allegri, invece, aspetta Paul Pogba, Ángel Di Maria e Filip Kostić. Pace fatta tra Fiorentina e Vincenzo Italiano: c'è l'accordo per il rinnovo del contratto del tecnico fino al 2024. Indagato, invece, per falso in bilancio Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, sull'operazione di acquisto di Victor Osimhen dal Lille.