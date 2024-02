Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, tracollo sul più bello

1 di 3

GAZZETTA DELLO SPORT

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 19 febbraio 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando il trionfo di Jannik Sinner, fenomeno italiano del tennis, agli ATP 500 di Rotterdam e con le parole del nativo di San Candido. Ma c'è ovviamente anche ampio spazio dedicato al calcio.

Il Milan di Stefano Pioli fallisce il sorpasso alla Juventus al secondo posto in classifica. Sul campo del Monza, il Diavolo va sotto 2-0, perde Luka Jović per espulsione diretta e, in inferiorità numerica, rimonta fino al 2-2. Salvo poi incassare altri due gol nel finale e (ri)perdere il match per 4-2.

Negli altri match di giornata, vittorie importanti, in zona Champions, per il Bologna, che rimonta e batte la Lazio nella Capitale (1-2) grazie al gol del solito Joshua Zirkzee e per la Roma, che passeggia in casa del Frosinone (0-3). Caos, invece, al Napoli, dove Walter Mazzarri è ad un passo dall'esonero.

Aurelio De Laurentiis, Presidente del sodalizio campano, sta per sostituirlo, infatti, con Francesco Calzona, attuale Commissario Tecnico della Slovacchia. Poi c'è l'Inter: con il 20° Scudetto virtualmente in tasca, può pensare a vincere la Champions League? Gli ex vincitori nerazzurri spingono la squadra di Simone Inzaghi.