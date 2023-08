Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter e Juve tra campo e mercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della pazza Inter di Simone Inzaghi e della sua folle estate di calciomercato . Rischia di saltare l'affare Lazar Samardzic con l' Udinese per le commissioni chieste dal padre. Per l'attacco, invece, ora spunta Eric Maxim Choupo-Moting del Bayern Monaco . In alto, sotto la testata, i retroscena del rinnovo del contratto di Victor Osimhen con il Napoli fino al 30 giugno 2027 . Ingaggio doppio, clausola rescissoria di 150 milioni di euro. La Juventus è vicina a vendere Luca Pellegrini e Nicolò Rovella alla Lazio : in questo modo, può tenere in bianconero sia Federico Chiesa sia Dušan Vlahović . Al Milan il tecnico rossonero Stefano Pioli studia come inserire al meglio Samuel Chukwueze nei propri schemi, mentre saluta Charles De Ketelaere : è fatta per il suo trasferimento all' Atalanta . Nel primo turno di Coppa Italia , poi, si vede subito Mateo Retegui : doppietta nel 4-3 del Genoa sul Modena al 'Ferraris'.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della trattativa di calciomercato tra Bologna e Inter per il possibile trasferimento di Marko Arnautovic in nerazzurro. Per i rossoblu l'austriaco è incedibile, ma potrebbero capitolare per 15 milioni di euro. Il club di Steven Zhang vorrebbe spendere di meno ed inserire nell'affare il cartellino di Stefano Sensi. A Londra, intanto, Romelu Lukaku aspetta che Juventus e Chelsea trovino la quadratura sul conguaglio economico per i bianconeri nell'operazione di scambio con Dušan Vlahović. Nel frattempo Cristiano Giuntoli continua a sfoltire la rosa: via Luca Pellegrini e Nicolò Rovella, entrambi ceduti alla Lazio di Maurizio Sarri. In casa Napoli si avvicinano sia il rinnovo di Victor Osimhen sia l'arrivo di Gabri Veiga dal Celta Vigo. Alla Roma, invece, all in su Duván Zapata (Atalanta) per l'attacco dopo che sono sfumati sia Lucas Beltrán (ha scelto la Fiorentina) sia Beto. Sotto la testata, viaggio alla scoperta della Saudi Pro League.