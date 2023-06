Quotidiani sportivi, le prime pagine su Milan, Roma e Juventus

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus e dell'imminente summit che ci sarà tra i vertici societari e l'allenatore Massimiliano Allegri. La società pretenderà dal tecnico una volta radicale nel gioco e il suo sì al progetto 'low cost' del nuovo corso bianconero. Qualora l'allenatore non fosse convinto, divorzio subito e Igor Tudor (oggi all'Olympique Marsiglia) come prima alternativa. Cristiano Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo della Juve: arriverà subito dopo la festa Scudetto del Napoli. In alto, sotto la testata, si parla della beffa per la Roma di José Mourinho in finale di Europa League. A Budapest, infatti, ha vinto il Siviglia (settimo trofeo) ai calci di rigore: Paulo Dybala ha illuso i giallorossi, ripresi da un autogol di Gianluca Mancini. Dal dischetto, poi, errori dello stesso Mancini e di Chris Smalling. Giuste recriminazioni capitoline, però, per un penalty negato nel finale dei tempi regolamentari. Il Torino di Ivan Jurić può ancora centrare un piazzamento in Europa e, pertanto, si carica in vista dell'ultimo match di campionato contro l'Inter. Nerazzurri che, in attesa della finale di Champions League, scattano davanti a tutti per Mateo Retegui.