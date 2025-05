Quotidiani sportivi, le prime pagine: Napoli e Inter, Scudetto al fotofinish

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua prima pagina quasi per intero al duello Scudetto tra il Napoli di Antonio Conte, primo in classifica in Serie A con 79 punti e l'Inter di Simone Inzaghi, seconda con 78. Ieri due pareggi, Inter-Lazio 2-2 e Parma-Napoli 0-0, hanno lasciato invariate le distanze in graduatoria.