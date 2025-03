Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, un caso dietro l’altro

1 di 3

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre presentando Feyenoord-Inter, partita di andata degli ottavi di finale della Champions League 2024-2025 in programma al 'de Kuip' di Rotterdam (Olanda) alle ore 18:45. L'allenatore dei nerazzurri, Simone Inzaghi, dovrà rinunciare a Federico Dimarco e opta per altri due cambi. Fuori Hakan Çalhanoğlu e Henrikh Mkhitaryan, dentro Kristjan Asllani e Piotr Zieliński.

Splendida volata a quattro per lo Scudetto in Serie A, con Inter (58 punti) davanti a Napoli (57), Atalanta (55) e, da lunedì sera, anche la Juventus (52). I bianconeri credono nella possibile rimonta per il titolo e Fabio Capello, in un'intervista in esclusiva per la 'rosea', si dice convinto di come la formazione di Thiago Motta possa riuscire a lottare fino alla fine per un obiettivo che sembrava impensabile soltanto qualche settimana fa.

Quindi, l'analisi del momento del Milan, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato e atteso, sabato pomeriggio alle ore 18:00, dalla delicata trasferta al 'Via del Mare' contro il Lecce. L'allenatore Sérgio Conceição non farà sconti: farà giocare soltanto chi corre e si impegna. Motivo per cui Theo Hernández e Rafael Leão vanno verso la panchina. Intanto, il club rossonero, con l'Inter, è pronto ad acquistare lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e le aree circostanti per la costruzione di un nuovo impianto sportivo condiviso.