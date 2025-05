Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan ko, Coppa Italia al Bologna

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua prima pagina quasi per intero a Milan-Bologna, finale della Coppa Italia disputatasi ieri sera allo stadio 'Olimpico' di Roma e terminata 0-1. Vittoria, dunque, per i rossoblu di Vincenzo Italiano contro i rossoneri di Sérgio Conceição grazie a un gol di Dan Ndoye al 53'. Il Bologna torna a vincere il trofeo nazionale dopo 51 anni; altra delusione, al contrario, per il tecnico portoghese.