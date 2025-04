Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan-Inter, pareggio nel derby

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica quasi per intero la sua prima pagina al derby Milan-Inter , semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 1-1 . Tutti i gol nella ripresa: vantaggio del Milan di Sérgio Conceição con Tammy Abraham , pareggio dell' Inter di Simone Inzaghi con l'ex Hakan Çalhanoğlu .

Chi andrà in finale della coppa nazionale? Si deciderà tutto nella sfida di ritorno, in programma mercoledì 23 aprile. Intanto, il club rossonero è vicino al suo direttore sportivo: ostacolo squalifica permettendo, dovrebbe trattarsi di Fabio Paratici. Sotto la testata si parla delle cause della morte, risalente a cinque anni fa, di Diego Armando Maradona: nel suo corpo non c'erano né droga, né alcool.