Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan in finale di Coppa Italia

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina al derby Inter-Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-2025 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 0-3 per la squadra di Sérgio Conceição. Doppietta di Luka Jović, sigillo di Tijjani Reijnders: rossoneri in finale della coppa nazionale.