Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato, un Milan più italiano

1 di 3

GAZZETTA DELLO SPORT

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 4 aprile 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della svolta di RedBird per il Milan in vista del prossimo calciomercato estivo. I rossoneri andranno su allenatore e giocatori che già conoscono la Serie A. In lista, dunque, Lorenzo Lucca (Udinese), Lorenzo Pellegrini (Roma), ma anche Federico Chiesa (Liverpool) e Destiny Udogie (Tottenham).

Fabio Paratici, direttore sportivo che presto sarà ufficializzato, non potrà ufficialmente fare il mercato fino al 20 luglio a causa della squalifica, ma già si muove per il club di Via Aldo Rossi. L'Inter, che a Parma ritroverà il suo capitano Lautaro Martínez, si muove già concretamente per Luis Henrique, attaccante brasiliano dell'Olympique Marsiglia.

La Juventus, invece, si presenterà alla partita dello stadio 'Olimpico' contro la Roma con la coppia d'attacco Dušan Vlahović-Kenan Yıldız: così Igor Tudor vuole convincere i bianconeri a tenerlo in panchina. A proposito di Roma: per il nuovo allenatore, tentativo per Stefano Pioli, attualmente nella Saudi Pro League, all'Al-Nassr. Fa discutere, invece, il recente comportamento di José Mourinho, tecnico del Fenerbahçe, in Coppa di Turchia. PROSSIMA SCHEDA