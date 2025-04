Quotidiani sportivi, le prime pagine: la morte di Papa Francesco

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica interamente la sua prima pagina alla scomparsa di Papa Francesco , avvenuta ieri mattina alle ore 7:35 . Probabilmente sabato 26 aprile i funerali a San Pietro ; sarà sepolto "nella nuda terra", come da sua volontà testamentaria.

Entro il 10 maggio via al Conclave per il suo successore. Rinviate tutte le partite di calcio previste ieri dalla Serie A ai Dilettanti. Sulla 'rosea', il suo ricordo di due argentini campioni nello sport, come Julio Velasco e Javier Zanetti. PROSSIMA SCHEDA