Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus, via Motta per Mancini!

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di un imminente ribaltone in panchina in casa Juventus. Dopo la partita del prossimo weekend di campionato, contro il Genoa, infatti, Thiago Motta dovrebbe ricevere l'esonero. Al suo posto, dovrebbe arrivare Roberto Mancini con un contratto fino a fine stagione e rinnovo in caso di qualificazione dei bianconeri alla prossima edizione della Champions League.