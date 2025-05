Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus in Champions League

1 di 3

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 26 maggio 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus che, grazie alla vittoria per 3-2 a Venezia nell'ultima giornata di campionato, centra - con 70 punti - il quarto posto e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ora i bianconeri punteranno a strappare l'allenatore Antonio Conte al Napoli, fresco Campione d'Italia.

Altri verdetti in Serie A: Roma in Europa League, Fiorentina in Conference League, Lazio fuori da tutto. In Serie B vanno Venezia ed Empoli. L'Inter rischia di perdere il suo tecnico, Simone Inzaghi. Gli arabi dell'Al-Hilal rilanciano e lui ci pensa: la verità dopo la finale di Monaco.

Chi sarà il nuovo allenatore del Milan al posto di Sérgio Conceição? I rossoneri sembrano in ritardo e un grande ex, Fabio Capello, ne parla alla 'rosea'. Attenzione al Torino: il Presidente Urbano Cairo deluso dal suo tecnico, Paolo Vanoli: non è escluso un cambio in casa granata.