Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter-Bayern, poi Milan e Juventus

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre presentando Inter-Bayern Monaco, partita di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 in programma stasera, alle ore 21:00, a 'San Siro'. Si parte dal 2-1 conquistato dai nerazzurri nella gara di andata in Germania.