Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter, avanti con Inzaghi. E la Juve …

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Simone Inzaghi , allenatore dell' Inter , che presto firmerà il rinnovo del suo contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2028 . Soltanto Helenio Herrera è rimasto più di 7 anni alla guida della seconda squadra di Milano . E il Presidente Giuseppe Marotta lo spinge verso un finale di stagione a tutto gas.

Telefonata di Giorgio Furlani , amministratore delegato del Milan , a Massimiliano Allegri , il candidato numero uno a sedere sulla panchina rossonera nella prossima stagione. Il Diavolo, intanto, deve gestire l'ennesimo 'caso' Theo Hernández . In casa Juventus , intanto, l'allenatore Thiago Motta pensa al tridente Randal Kolo Muani - Kenan Yıldız - Dušan Vlahović per la prossima partita di campionato contro il Genoa .

In alto, sotto la testata, la 'rosea' ricorda che domani sera, a 'San Siro', si disputerà Italia-Germania, andata dei quarti di finale della Nations League: la via del gol, per gli azzurri, passa da Mateo Retegui e Moise Kean.