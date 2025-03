Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan vuole cambiare tutto

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Thiago Motta che, nel 'Monday Night' della 27^ giornata della Serie A 2024-2025, supera l'Hellas Verona all'Allianz Stadium. 2-0 per i bianconeri, firmato da Khéphren Thuram e Teun Koopmeiners nella ripresa. Ora la Juve è - 6 dal primo posto in classifica.