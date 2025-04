Quotidiani sportivi, le prime pagine: il mal di pancia di Conte

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della lotta Scudetto. In questo weekend di Pasqua, in programma Monza-Napoli, alle ore 18:00 e, domani, alla stessa ora, Bologna-Inter. Infortuni per ambedue le compagini in corsa per il titolo. Gli azzurri di Antonio Conte perdono David Neres, i nerazzurri di Simone Inzaghi, invece, Marcus Thuram.