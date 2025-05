Quotidiani sportivi, le prime pagine: il futuro di Italiano e il mercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan. Il club rossonero, infatti, ha scelto Igli Tare come direttore sportivo: per lui, contratto di tre anni. Per la panchina, il Diavolo proverà a prendere Vincenzo Italiano, che oggi incontrerà il Bologna per il rinnovo. Resta in corsa, però, anche Massimiliano Allegri.