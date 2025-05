Quotidiani sportivi, le prime pagine: il futuro di Conte e Inzaghi

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del futuro di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, tra finale di Champions League di sabato sera e futuro professionale. L'Al-Hilal, infatti, spinge per averlo in panchina e il tecnico non ha negato di avere tante offerte. Giuseppe Marotta, Presidente dei nerazzurri, proverà a trattenerlo.