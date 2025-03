Quotidiani sportivi, le prime pagine: ecco la nuova Juventus di Tudor

1 di 3

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 25 marzo 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di come sarà la nuova Juventus di Igor Tudor. L'allenatore croato pensa a due centravanti, Dušan Vlahović e Randal Kolo Muani, per ritrovare gol pesanti per la qualificazione alla prossima Champions League.

L'addio a Thiago Motta, però, costa caro alla 'Vecchia Signora'. Dovranno avvenire cessioni di giocatori o una ricapitalizzazione entro il 30 giugno. In un'intervista in esclusiva alla 'rosea' parla l'ex juventino Massimo Mauro, che spiega come, sul fallimento del progetto Motta, abbia inciso anche e soprattutto Cristiano Giuntoli. Troppo potere al direttore tecnico.

Si fa il punto, poi, sullo stato di salute di Inter e Napoli nella corsa allo Scudetto. In casa nerazzurra, bel riconoscimento per l'allenatore Simone Inzaghi, premiato con la Panchina d'Oro e ottimi segnali da Hakan Çalhanoğlu, tornato su ottimi standard di rendimento. Tra i partenopei di Antonio Conte, però, c'è l'ex Romelu Lukaku che ora gira a mille.

In alto, sotto la testata, si parla dell'innovazione VAR, con l'arbitro che spiegherà in diretta, durante una partita, al pubblico allo stadio e in tv, le decisioni prese dopo una 'on field review'. L'esperimento parte dalle semifinali di Coppa Italia, quindi subito con il derby Milan-Inter.