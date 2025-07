Quotidiani sportivi, le prime pagine: Brown, Yildiz e Ngonge

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di calciomercato, con il Milan a un passo da Archie Brown, classe 2002, terzino sinistro inglese di origine giamaicana in forza ai belgi del Gent. Sembrava quasi salito sull'aereo che lo avrebbe portato in Turchia, dal Fenerbahçe, ma ora è più vicino al Diavolo.