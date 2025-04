Quotidiani sportivi, le prime pagine: Bastoni, Inzaghi e Nico González

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva ad Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, che crede fortemente nella possibilità di centrare il 'Triplete' in questa stagione. D'altronde, con un Lautaro Martínez meglio anche di Robert Lewandowski, tutto sembra possibile per i nerazzurri di Simone Inzaghi.