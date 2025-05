Quotidiani sportivi, le prime pagine: Allegri, Conte e Gasperini

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il tentativo del Milan di riportare in panchina Massimiliano Allegri. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, vuole superare la concorrenza per l'allenatore livornese, ma deve fare in fretta. Gian Piero Gasperini dice addio all'Atalanta: quasi tutto fatto per il suo approdo alla Roma.