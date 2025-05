Prima pagina Tuttosport: “Tare al Milan, la svolta buona”

Un colpo arriverà anche a centrocampo. Se la Juventus andrà in Champions League, assalto a Sandro Tonali (Newcastle); altrimenti, virerà su Florentino Luis (Benfica). L'Inter alza l'offerta per Luiz Henrique (Olympique Marsiglia), ma perde Nico Paz: il Real Madrid pagherà la 'recompra' al Como e lo riporterà a casa per il Mondiale per Club per volere del nuovo tecnico Xabi Alonso.