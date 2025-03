Prima pagina Tuttosport: “Scudetto, Conte non molla. Milan a picco”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 31 marzo 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 31 marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli di Antonio Conte. Nel posticipo del sabato della 30^ giornata della Serie A 2024-2025, i partenopei battono per 2-1 il Milan di Sérgio Conceição al 'Maradona'. Apre Matteo Politano, raddoppia Romelu Lukaku nel primo tempo. Nella ripresa, reazione ospite, ma Alex Meret para un calcio di rigore a Santiago Giménez, rendendo inutile il gol di Luka Jović nel finale.