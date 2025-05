Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 20 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, svela il grande piano di Antonio Conte: vincere lo Scudetto con il Napoli per poi tornare alla Juventus. Gli azzurri lo sostituirebbero, poi, proprio con un ex bianconero: Massimiliano Allegri. Occhio anche a Simone Inzaghi. Già, perché mentre l'Inter si lamenta con gli arbitri per alcune decisioni, il suo tecnico è corteggiato dagli arabi dell'Al-Hilal con un'offerta 'monstre'.