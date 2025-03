'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Igor Tudor, nuovo allenatore della Juventus. Quando è subentrato a stagione in corso in Serie A, con Udinese, Hellas Verona e Lazio, il croato ha fatto sempre meglio di chi lo ha preceduto. Thiago Motta, fresco di esonero dalla panchina della 'Vecchia Signora', potrebbe rimettersi subito in gioco all'Atalanta se Gian Piero Gasperini andasse alla Roma. Possibile, però, anche un ritorno in Francia per lui.