Prima pagina Tuttosport: “Paratici e Milan, primo incontro”

Per Valon Behrami, ex calciatore in Serie A e oggi commentatore per 'DAZN', con Tudor tornerà grande anche l'attaccante serbo Dušan Vlahović, caduto di recente un po' in disgrazia. Il quotidiano torinese, poi, parla di primo incontro tra il Milan e Fabio Paratici: è proprio l'ex juventino il candidato numero uno a diventare direttore sportivo del club meneghino.