Prima pagina Tuttosport: “Coppa Italia, poker della Juve al Cagliari”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 18 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i complimenti alla Juventus di Thiago Motta che, all'Allianz Stadium, in occasione degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2024-2025, si è sbarazzata del Cagliari con un 4-0 senza storia.