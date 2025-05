La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 24 maggio 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 24 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola dedica la sua prima pagina al 4° Scudetto nella storia del Napoli: si tratta del secondo in tre anni, come neanche ai tempi d'oro di Diego Armando Maradona era accaduto. L'apoteosi ieri sera, con il 2-0 al Cagliari firmato dalla semi-rovesciata di Scott McTominay e dalla cavalcata di Romelu Lukaku.