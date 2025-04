Prima pagina Tuttosport: “Napoli, Conte primo ma rompe! Spara a zero”

"Io devo poter lottare per lo Scudetto, non mi basta l'Europa. Non sono stupido: se non ci sono i mezzi ... sarà stato un bel viaggio insieme. Non voglio farmi massacrare", le parole dell'ex juventino. A proposito di Juventus: domani sera, alle ore 20:45, sarà di scena sul campo del Parma e Igor Tudor non ci sta a farsi chiamare 'traghettatore'.