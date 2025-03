Prima pagina Tuttosport: “Motta esonerato. Tudor: ‘La mia Juventus'”

Il Torino ha messo nel mirino, per il prossimo calciomercato estivo, il centravanti kosovaro Vedat Muriqi, ex Lazio oggi al Real Mallorca, autore di una tripletta ieri in Islanda-Kosovo 1-3 di Nations League. Sarà lui il vice di Duván Zapata? In alto, sotto la testata, il commento a Germania-Italia 3-3: risultato che non basta agli Azzurri del Commissario Tecnico Luciano Spalletti per accedere alla 'Final Four' del torneo.