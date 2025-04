Prima pagina Tuttosport: “Milan, un vertice per liberare D’Amico”

Il Torino, invece, ha deciso di intervenire sulle fasce, in difesa, nel prossimo calciomercato estivo. Gli obiettivi dei granata? A destra Jackson Tchatchoua (Hellas Verona) e, a sinistra, Geōrgios Kyriakopoulos (Monza). Mentre l'Inter di Lautaro Martínez si pone come missione quella di centrare il 'Triplete', il Milan ha in programma un vertice con l'Atalanta domenica per liberare il suo direttore sportivo, Tony D'Amico. Convince il CEO Giorgio Furlani più di Igli Tare.