Prima pagina Tuttosport: “Milan olé: Inter, ciao Triplete”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 24 aprile 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Parma-Juventus, recupero della 33^ giornata della Serie A 2024-2025 disputatosi ieri pomeriggio al 'Tardini' e terminato 1-0 per i ducali (gol di Mateo Pellegrino). Prima sconfitta per la Juventus sotto la gestione di Igor Tudor e qualificazione in Champions League a rischio per i bianconeri.