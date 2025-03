Prima pagina Tuttosport: “Milan-Lazio, per Conceicao ultima chiamata”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 2 marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dello 'Scudetto sospeso'. Già, perché pareggiano tutte le squadre in vetta alla classifica della Serie A 2024-2025 in questo weekend. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini sbatte contro il Venezia e non va oltre lo 0-0 interno.