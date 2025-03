Prima pagina Tuttosport: “Milan folle, disperato e furioso”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 3 marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle sue squadre di Torino. Il Toro di Paolo Vanoli, infatti, vince 0-2 sul campo del Monza nel 'lunch match' della 27^ giornata della Serie A 2024-2025. Un gol per tempo, siglati da Eljif Elmas e Cesare Casadei: seconda vittoria di fila per i granata.