Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 19 marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Bernardo, l'unico tifoso della Juventus che era andato in trasferta al 'Franchi' di Firenze in occasione dell'ultima uscita in campionato dei bianconeri di Thiago Motta, conclusasi con una netta sconfitta (3-0).