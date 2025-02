Prima pagina Tuttosport: “Kolo più Vlahovic: svolta Motta”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 26 febbraio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' apre con la Juventus, che nella serata di mercoledì 26 febbraio affronterà l'Empoli nell'ultimo quarto di finale della Coppa Italia 2024/2025 e lo farà con la coppia Randal Kolo Muani-Dusan Vlahovic. Non solo, perché c'è spazio anche per il successo dell'Inter contro la Lazio e all'infortunio di André-Frank Zambo Anguissa per il Napoli. Nella parte bassa, poi, un accenno all'intervista a Luca Fusi, ex Torino.