Prima pagina Tuttosport: 'Juventus, Tudor seduce ma Conte avverte ...'

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 19 aprile 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della panchina della Juventus. Se, infatti, Igor Tudor sta conquistando tutti per come lavora, per il futuro potrebbe configurarsi l'ipotesi di riportare Antonio Conte sulla panchina bianconera. Le dichiarazioni di ieri, alla vigilia di Monza-Napoli, sembrano il preludio dell'addio dell'allenatore salentino al club di Aurelio De Laurentiis.