Prima pagina Tuttosport: “Juve, dal Motta compassato all’energia di Tudor”

L'italo-brasiliano via nel gelo, solo Gleison Bremer e Samuel Mbangula l'hanno salutato sui social . E ora Tudor pensa a una rivoluzione. Kenan Yıldız dietro a Dušan Vlahović e Randal Kolo Muani diventa un'opzione concreta in avanti, così come l'arretramento di Manuel Locatelli nella difesa a tre.

Del Tudor giocatore, invece, parlano - in due interviste in esclusiva con il quotidiano torinese, gli ex compagni di squadra Alessandro Birindelli (alla Juve) e Stefano Okaka (al Siena). Altra intervista, stavolta all'architetto Stefano Longhi, che sostiene come lo stadio del Torino si possa buttare giù e rifare da capo. Sarebbe un affare per il club granata.