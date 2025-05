Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 28 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del valzer degli allenatori in Serie A. C'è Massimiliano Allegri che, prima di impegnarsi con il Napoli, vuole conoscere la decisione di Simone Inzaghi: avrebbe l'opportunità di sostituirlo all'Inter.