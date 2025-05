Prima pagina Tuttosport: “Juventus, Comolli alla Marotta”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 29 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le novità societarie in casa Juventus. In arrivo una figura dirigenziale di primo piano, come Damien Comolli, che ieri si è dimesso dall'incarico di Presidente del Tolosa. Con l'ingresso, poi, di Giorgio Chiellini nell'area tecnica, a rischio la posizione di Cristiano Giuntoli.