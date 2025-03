Prima pagina Tuttosport: “Juventus, ciao Motta e subito Tudor”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 23 marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della decisione presa dalla Juventus. Via subito Thiago Motta, prima della partita di campionato contro il Genoa. Esonero per l'allenatore italo-brasiliano, che sarà sostituito in panchina dal croato Igor Tudor.