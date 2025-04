Prima pagina Tuttosport: “Inter-Milan, nel derby c’è da farsi male”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 23 aprile 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina presenta Parma-Juventus, recupero della 33^ giornata della Serie A 2024-2025 che si disputerà alle ore 18:30 allo stadio 'Tardini'. Per l'occasione, Igor Tudor, allenatore dei bianconeri, lancerà la coppia d'attacco composta da Dušan Vlahović e Randal Kolo Muani: non segnano da due mesi.