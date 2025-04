Prima pagina Tuttosport: “Inter, brividi e furore. Ora il Barça”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 17 aprile 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2024-2025: grazie al 2-2 maturato a 'San Siro' e in virtù della vittoria nella partita di andata in Germania, i nerazzurri di Simone Inzaghi si qualificano per le semifinali.