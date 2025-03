Prima pagina Tuttosport: “Insulti all’arbitro, fermato Maignan”

Ieri, nelle prime partite degli ottavi di finale di Champions, pazzesco successo (7-1) dell'Arsenal in casa del PSV Eindhoven, mentre il Real Madrid ha vinto, 2-1, al 'Bernabéu' contro l'Atlético Madrid nel derby della Capitale spagnola. In alto, sotto la testata, spazio al momento della Juve di Thiago Motta, che, dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Empoli, è ripartita alla grande in campionato. Quarto posto in solitaria in classifica e rientro nella lotta Scudetto: è a soli 6 punti dalla vetta.