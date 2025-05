'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della qualificazione della Juventus in Champions League. A Venezia, i bianconeri passano di misura per 3-2 grazie a un rigore del capitano Manuel Locatelli al 73' e ora aspettano Antonio Conte in panchina per la prossima stagione. Igor Tudor, infatti, senza garanzia di conferma non vuole andare al Mondiale per Club.