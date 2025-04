Prima pagina Tuttosport: “Il Milan e Tare verso il sì”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 16 aprile 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Kenan Yıldız, attaccante turco della Juventus: nonostante il corteggiamento del suo ex club, il Bayern Monaco, il classe 2005 avrebbe intenzione di rimanere in bianconero a lungo. La qualificazione della squadra di Igor Tudor in Champions League, però, è necessaria affinché questo diventi realtà.