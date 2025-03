Prima pagina Tuttosport: “Donnarumma strizza l’occhio all’Inter”

Il Nottingham Forest è pronto a offrire 40 milioni di euro per Douglas Luiz, ma la notizia di giornata è, senza dubbio, l'affare Victor Osimhen. Con Dušan Vlahović verso il divorzio, Randal Kolo Muani in prestito e Arkadiusz Milik che non ritorna dall'infortunio, ai bianconeri serve un forte attaccante.

Osimhen, che tornerà al Napoli per fine prestito dal Galatasaray, potrebbe andare alla Juve in cambio di tanti soldi più il cartellino del difensore Federico Gatti. Mentre, al Torino, il terzino Cristiano Biraghi promette di tornare presto al gol su calcio di punizione, Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG e della Nazionale Italiana, strizza l'occhio all'Inter per un ritorno in Serie A.

A proposito di Italia. Domani sera, alle ore 20:45, a Dortmund, ritorno dei quarti di finale della Nations League contro la Germania: out Andrea Cambiaso e Riccardo Calafiori per infortunio. Sarà complicato, per gli Azzurri di Luciano Spalletti, ribaltare la sconfitta (1-2) dell'andata a 'San Siro'.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 22 marzo 2025