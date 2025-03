Prima pagina Tuttosport: 'Conte-Milan, il rumore degli ... amici'

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 30 marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre dedicando ampio spazio alla prima vittoria di Igor Tudor alla sua prima partita da allenatore della Juventus. All'Allianz Stadium, Genoa battuto per 1-0 con una magia del gioiello turco Kenan Yıldız. Esattamente quel giocatore che il precedente tecnico, Thiago Motta, aveva relegato in panchina per più partite.